Ferro Rodrigues enaltece importância da sessão anual da NATO no "diálogo internacional"

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, enalteceu este sábado o "papel e importância" da realização da Assembleia Parlamentar da NATO, cuja 67.ª edição decorre até segunda-feira em Lisboa, na construção do diálogo internacional.

De acordo com uma nota divulgada pelo gabinete do presidente do parlamento, Ferro Rodrigues "defendeu esta tarde o papel e a importância da Assembleia Parlamentar da NATO no diálogo internacional".

As palavras do presidente da Assembleia da República foram proferidas durante a abertura do concerto oferecido pelo parlamento de Portugal aos elementos da assembleia da aliança, no antigo Museu dos Coches.