Ferro Rodrigues vai às Festas de S. Miguel

De amanhã até ao final do mês, Cabeceiras mostra o que de melhor se produz na região.

Por Secundino Cunha | 09:00

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, é o convidado de honra do dia do Concelho de Cabeceiras de Basto, que se assinala a 29 deste mês, dia de S. Miguel Arcanjo. As festas começam já amanhã e prolongam-se por doze dias, terminando precisamente no último dia do mês.



Para além da sessão solene, Ferro Rodrigues vai ser convidado a participar naquelas que são as maiores festas da região e umas das mais tradicionais do País, já que, por ocorrerem em época de colheitas, têm forte ligação ao mundo rural.



Esta feira secular, que também é festa, mostra aquilo que de melhor se produz na região e dá a conhecer as tradições mais genuínas, de que se destacam a desfolhada tradicional, as corridas de cavalos, o concurso pecuário, as chegas de bois e a garraiada, entre outras.



O cortejo etnográfico, este ano subordinado ao tema ‘A música da Minha Terra’ e que é realizado pelas freguesias, a ronda das concertinas, o encontro de bombos e gigantones, a desfolhada à moda antiga e a Agrobasto, a par da Grandiosa Procissão em Honra de S. Miguel e da Sessão Solene do Dia do Município, são pontos altos do programa festivo.



O ponto alto é o feriado municipal, no dia 29, mas deve salientar-se também a Agrobasto, certame dedicado ao campo, e que este ano será inaugurada no dia 27 de setembro, pelo Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural.



Como é natural, estas festas vão contar com muita música e animação, com destaque para três filarmónicas: a Banda Cabeceirense, Banda da Malta e Banda Sabor.