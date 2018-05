Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festa da Espiga celebra tradições rurais em Salir

Desfiles etnográficos, música, gastronomia, artesanato, folclore e atividades desportivas.

Por Rafael Duarte | 12.05.18

Milhares de pessoas juntam-se em Salir, no interior do concelho de Loulé, para celebrar a Quinta-feira da Ascensão, que encerra o ciclo de 40 dias após a Páscoa e marca o início da época das colheitas, no arranque da Festa da Espiga, esta quinta-feira. O evento termina este sábado.



Na origem da festa, que já vai na 51ª edição, está o hábito de as populações rurais irem aos campos apanhar espigas de trigo e outras flores, fazendo ramos a simbolizar a fecundidade. Para assinalar esta tradição, a 23 de maio de 1968, José Viegas Gregório, então presidente da Junta de Salir, decidiu criar a primeira Festa da Espiga. De então para cá, todos os anos, as pessoas cumprem a tradição e colocam as espigas em casa, para dar sorte. O momento alto da festa é o desfile etnográfico, que se realiza nos dois primeiros dias e em que participam carros que representam as principais atividades da região. Mas há também barraquinhas a vender comida e produtos artesanais, que pretendem levar ao grande público as manifestações mais características desta freguesia rural. É o caso de Otília Cardeira, que diz ser "a única pessoa no Algarve que costuma fiar o linho desde o semear à peça". A Festa da Espiga tem um programa para todas as idades e as crianças ajudam a cumprir a tradição, como por exemplo o pequeno Afonso Paderne, que garante ajudar a família a "cortar erva e a ceifar" as plantas.



As festividades acabam hoje com o III Torneio de Futebol Os Espiguinhas, às 09h00, atividades para os mais jovens, na ‘Tarde das Espiguinhas’, exposições de produtos regionais e as tasquinhas.



O dia termina às 22h15 com as atuações musicais dos artistas Bezegol & Rude Bowy Banda, Throes + The Shine e, em formato DJ set, os Riot.