Festa da vida em Viseu alerta para a quebra da natalidade

Gala ‘Viva a Vida’ vai reunir centenas de bebés de todo o País no sábado. É transmitida em direto na CMTV.

Por Luís Oliveira e Tiago Virgílio Pereira | 00:07

O número de nascimentos voltou a cair em 2017, depois de dois anos consecutivos em que a taxa de natalidade tinha aumentado em Portugal. No ano passado nasceram 81 768 bebés, menos 1694 do que em 2016.



Pelo sexto ano consecutivo, Viseu é palco da gala ‘Viva a Vida’, do CM/ /CMTV. A festa, que acarinha os bebés dos concelhos com menos nascimentos, está marcada para sábado, às 15h57.



"São urgentes políticas ao nível do Estado Central que acompanhem os incentivos à natalidade das autarquias, porque se isso não acontecer o nosso país terá menos futuro", alertou ontem Octávio Ribeiro, diretor-geral editorial do CM e da CMTV, durante a apresentação da gala, que terá lugar no Pavilhão Multiusos de Viseu.



"Viseu é um município que se preocupa com as questões da natalidade, com um pacote de medidas que visam a fixação de jovens casais, e é nessa linha que vamos continuar a atuar.



Algumas das políticas de incentivo à natalidade vão ser alargadas ao segundo filho", revelou Almeida Henriques, presidente da autarquia. Nos 73 concelhos do programa ‘Viva a Vida’ nasceram 1696 bebés.



Marco Paulo volta a apadrinhar mais uma gala ‘Viva a Vida’ com dezenas de bebés

Marco Paulo, uma das vozes maiores da música popular portuguesa, volta a subir ao palco do Pavilhão Multiusos de Viseu. "Será uma grande festa com o selo de qualidade do CM e da CMTV", garante Ricardo Tavares, coordenador-geral de meios, agenda e planeamento do grupo Cofina. A festa, que vai juntar dezenas de bebés e as suas famílias, terá também atuações de Virgul, Miguel Gameiro, Bárbara Bandeira e Fernando Daniel. O grupo Átoa e o Coro Mozart completam o cartaz. A gala, apresentada por Maya e Nuno Eiró, arranca às 15h57 e tem transmissão em direto na CMTV.