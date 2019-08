Festa de aniversário nas bombas de combustível acaba em cena de pancadaria

Uma festa de aniversário no restaurante junto ao posto de abastecimento de Marrancos, Vila Verde, terminou em pancadaria, na sexta-feira à noite. Dois homens, com idades entre 45 e 50 anos, foram agredidos, ao que tudo indica, pelo proprietário das bombas e foram hospitalizados em Braga. A GNR foi ao local e está a investigar as agressões.Ao que oconseguiu apurar, no estabelecimento de restauração decorria a festa do 18º aniversário da filha do dono do posto de combustíveis, com cerca de 80 pessoas.Dois indivíduos que seguiam num VW Carocha pararam junto ao equipamento de ar para pneus.Depois, o carro não pegava, pediram ajuda e, quando conseguiram que o veículo funcionasse de novo, mantiveram-no ligado a recarregar a bateria.Entretanto, o dono do posto exigiu a saída do carro, devido ao barulho e intenso cheiro a combustível, já que se trata de um carro antigo. Os dois homens indicaram que precisavam apenas de carregar a bateria para seguirem viagem e o proprietário não esteve com meias-medidas.Agrediu um dos homens na cabeça com a mangueira de ar para pneus, provocando-lhe um traumatismo craniano, e atacou também o outro passageiro do Carocha.Os bombeiros de Vila Verde foram chamados de imediato ao local. Socorreram as duas vítimas e transportaram-nas, depois de estabilizadas, para o Hospital de Braga.A GNR foi também chamada para manter a ordem pública. Está agora a investigar as circunstâncias em que ocorreram as agressões.