Festa de anos nos bombeiros leva a falha no socorro de mulher. Morreu queimada dentro de carro

Um grupo de bombeiros denunciou à PJ uma alegada falha no socorro a uma mulher, que morreu queimada dentro de um carro a 30 de dezembro de 2020, quando todos os elementos em serviço nos Bombeiros de Vila Verde tinham recebido ordem do comandante para irem cantar os parabéns à janela do seu adjunto, em isolamento profilático devido à Covid-19.



O Correio da Manhã ouviu, em exclusivo, um dos elementos da corporação, revoltado com a situação.

A fita do tempo não deixa dúvidas. Às 14h45, todos saíram para celebrar o aniversário, em Lage, a cerca de 8 km do quartel. Às 14h48, há um primeiro pedido de ajuda para uma doença súbita em Freiriz, mas é mantida a ordem de seguir para a casa do adjunto de comando e só depois socorrer a vítima.