Festa de estudantes da Universidade de Lisboa deixa rasto de lixo no recinto

A festa organizada pela Universidade de Lisboa, esta terça-feira, deixou um rasto de lixo espalhado no Jardim da Alameda da Cidade Universitária.O evento, que teve início às 14h, servia de apresentação do Reitor e receção aos novos alunos das diferentes Faculdades. Com término previsto para as 19h, a festa prolongou-se e vários estudantes continuaram em convívio mesmo depois da hora de jantar.Funcionários da Câmara de Lisboa limpam, esta quarta-feira, o lixo espalhado pelo recinto, sobretudo garrafas de cerveja e vinho e sacos de comida.A PSP também já esteve no local para averiguar a ocorrência.