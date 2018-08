Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festa de música isola areal da praia da Rocha

Críticas à decisão de limitar o acesso à zona da praia junto da marina e do molhe.

Por Diana Santos Gomez e Carla Marques Cordeiro | 10:15

A limitação do acesso a uma parte do areal da praia da Rocha, em Portimão, devido a um festival de música que se realiza no local, até à madrugada de amanhã, gerou esta terça-feira queixas.



A área limitada situa-se junto à marina da cidade e até a situação retomar a normalidade, os banhistas estão mesmo impedidos de mergulhar na água junto ao molhe, com um perímetro de grades que entram cerca de 50 metros dentro do mar, com seguranças a vigiarem a área.



"Moro há 25 anos na cidade, pago os impostos, a praia é para todos, e não temos acesso devido a uma iniciativa de verão" reclama, Alzenda Jóia, 55 anos, com problemas num joelho, que ontem ficou surpreendida ao chegar à praia e ser impedida de entrar na zona limitada.



Ao CM afirmou-se chocada, acrescentando que viu "muitas pessoas indignadas a manifestarem-se" contra o impedimento de acesso àquela área da praia.



Contactada pelo CM, a Câmara de Portimão justificou a autorização para a festa pelo elevado número de pessoas que vai atrair ao concelho - estão previstos cerca de 30 mil participantes - e que o perímetro foi criado por "razões de segurança", garantindo que a "área voltará a estar livre quinta-feira".



A Autoridade Marítima deu um parecer positivo, que permitiu à autarquia avançar com a licença, mas com regras no que respeita à segurança dos banhistas.



"A praia estará vigiada por quatro nadadores-salvadores e o molhe funcionará como corredor de emergência reservado a ambulâncias", explicou o comandante da capitania do porto de Portimão, Ricardo Arrabaça.