Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festa de São José na Póvoa de Lanhoso com investimento de 120 mil euros

Procissão com 33 andores e os concertos de Toy e de tributo aos Xutos & Pontapés integram festividades.

Por Fátima Vilaça | 08:48

Está quase a começar a primeira romaria do ano no Minho. A Festa de São José inicia já no sábado e decorre até dia 22, na Póvoa de Lanhoso. A procissão com 33 andores, no dia 19, o cortejo histórico dedicado à ‘História de Portugal’, dia 17, as noitadas com Bárbara Bandeira e Bispo, no dia 15, Toy e um tributo aos Xutos & Pontapés, dia 18, prometem marcar a edição deste ano, que implica um investimento de 120 mil €.



"O S. José é a festa das festas. É um momento muito especial de afirmação externa, de reforço da nossa identidade e das nossas tradições. Quer a componente religiosa, quer a cultural e recreativa são sentidas de uma forma muito intensa por toda a comunidade", referiu o presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva.



O autarca conta, no entanto, que a festa de São José tenha a ajuda de São Pedro. "Vamos esperar que haja sol e, de certeza, que as festas vão ser grandiosas, pois têm um vasto programa".



A festa é para toda a família e para todos os gostos. "Ao apostarmos na componente infantil e em momentos para os jovens, estamos a dar um sinal claro de modernidade e de futuro. Da mesma forma que a primeira chega de bois pretende não esquecer a componente rural do concelho", salientou o autarca. Outra das novidades do cartaz, este ano, é o Encontro de Música Coral Juvenil da Póvoa de Lanhoso, a decorrer no dia 22.



A romaria reforça a parceria entre município, freguesias, paróquias, associações e coletividades. "O cortejo etnográfico é um bom exemplo de que estas festas são de todo o concelho", indicou Avelino Silva.



Ao programa festivo junta-se ainda a gastronomia. O cabrito à São José é rei durante a festa, mas muitos outros pratos deverão ser conhecidos e apreciados pelos visitantes.