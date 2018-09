Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festa do Frango apoia vítimas dos incêndios

Milhares de visitantes marcaram presença no dia de abertura. Feira em Tondela vai durar 10 dias e os bilhetes apoiam vítimas.

Por Mário Freire e Luís Oliveira | 09:00

Milhares de pessoas marcaram presença na abertura da Festa do Frango, em Tondela, na noite de sexta-feira, em que foram servidas gratuitamente 1500 refeições.



No total são dez dias de festa do FICTON, neste que é o maior evento do concelho beirão, que este ano tem também uma dinâmica solidária, com entradas pagas a dois euros em três dos dez dias, para apoiar vítimas dos incêndios.



"Este ano será assim, mas não nos custa admitir que noutras edições possa continuar a ter um modelo idêntico para outros fins sociais ou de suporte a outros investimentos", referiu na sessão de abertura o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, numa alusão à tragédia dos incêndios de outubro do ano passado, que atingiram duramente o concelho.



Um drama que está ainda na memória das gentes da região, já que muitas famílias ficaram sem a primeira habitação. Os incêndios provocaram também duas vítimas mortais diretas e uma indireta.



"Esta celebração da FICTON também é um momento de homenagem a todos. A quem partiu, a quem ficou, a quem lutou e a quem venceu. Ninguém ficará sem a sua primeira habitação, desde que se demonstre que, à data, aí residia", frisou o autarca.



O certame conta com mais de 170 expositores. A música tem também lugar de destaque. Hoje sobem ao palco os The Gift, e nas próximas noites vão atuar Emanuel (sexta-feira), Agir (sábado) e David Antunes (domingo).



Destaque ainda para o espetáculo Oitentamente – banda de tributo aos anos 80, na quinta-feira. Já a Banda Filarmónica Tondelense atua na véspera, 4ª feira, dividindo-se pelos restantes dias a atuação de vários grupos do concelho.