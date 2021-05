Depois de aceder à realização de um evento da claque do Sporting, Juventude Leonina, junto ao Estádio de Alvalade, em Lisboa, durante o encontro com o Boavista que deu o título aos leões, a PSP de Lisboa emitiu um parecer de segurança negativo ao saber que o mesmo iria consistir na instalação de dois ecrãs gigantes na via pública.