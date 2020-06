Festa e homenagem juntam mil jovens em Carcavelos

A homenagem a um jovem que morreu atropelado e uma festa combinada nas redes sociais levaram cerca de mil pessoas à praia de Carcavelos na noite de sexta-feira. Dois ajuntamentos em simultâneo e muito acima dos limites definidos pela Direção-Geral da Saúde que obrigaram à intervenção da PSP para dispersar a multidão.O primeiro grupo começou a juntar-se pelas 22h00, no areal, e contava com alunos da escola secundária Quinta do Marquês, alguns pais e até uma psicóloga da instituição, que ali se juntaram para homenagear Tiago, um jovem que morreu atropelado no dia 13 e que na sexta feira deveria ter celebrado 17 anos.O grupo, que contava com perto de cem pessoas, reuniu-se em círculo e até usou velas, numa espécie de ritual que causou estranheza a quem estava nos restaurantes da praia.Quase ao mesmo tempo, várias centenas de pessoas começavam a juntar-se no parque de estacionamento da praia de Carcavelos para um festa ilegal, com música e muito álcool comprado anteriormente e levado depois para o areal.Os alertas começaram a chegar à PSP, que mobilizou patrulhas para a zona. Ninguém foi detido ou identificado, uma vez que a multidão dispersou sem incidentes , apesar de o processo ter levado duas horas.