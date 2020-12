Festa ilegal junta 20 pessoas durante a madrugada em Paços de Ferreira

Vinte pessoas foram identificadas e uma foi detida na madrugada deste sábado numa boate na localidade de Frazão, em Paços de Ferreira.O estabelecimento encontrava-se aberto às 02h30, infringindo as medidas restritivas impostas pelo Governo no âmbito da Covid-19.Os clientes e o proprietário do espaço foram surpreendidos por uma operação de fiscalização da GNR.Segundo apurou o, encontravam-se cerca de 20 pessoas no interior do espaço, a maioria sem máscara.Um dos clientes acabou detido após ameaçar as autoridades. Será presente a um juiz na próxima segunda-feira para aplicação das respetivas medidas de coação.