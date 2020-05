Festa no Barreiro acaba com tiros e bastonada da GNR

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um aniversário no Barreiro terminou, na madrugada de domingo, em mais um caso de violência contra forças de segurança. A GNR teve de avançar com uma intervenção musculada, após contestação dos populares contra a presença dos militares. Em resultado, um homem de 30 anos foi atingido numa perna com uma bala de borracha. Já ao final da tarde de domingo, no Montijo, um agente da PSP foi agredido por um jovem de 19 anos ...