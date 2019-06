Festa no Gerês acaba à pancada

Empurrões, murros e pontapés. Foi desta forma que terminou, ao final da tarde de domingo, mais uma edição do ‘Match Gerês’ - um evento que se realiza antes do pôr do sol, na praia fluvial de Rio Caldo, na zona do Gerês. Dois participantes ficaram feridos, sem gravidade, tendo recebido tratamento hospitalar em Braga. A GNR interveio para serenar os ânimos, contudo, não foram realizadas detenções.A confusão instalou-se já perto do cair da noite, quando estavam presentes dezenas de pessoas no areal junto às pontes do rio Caldo, em Terras de Bouro. Os motivos da rixa ainda estão por apurar e são agora investigados pela GNR. Isto embora, ao fecho desta edição, não houvesse confirmação de qualquer queixa apresentada.De acordo com testemunhas presentes naquela festa, a contenda terá envolvido elementos de grupos de apoio a clubes de futebol rivais, já com quezílias antigas e que decidiram ajustar contas depois de se terem cruzado no mesmo espaço.Ao, um elemento da organização do evento desvalorizou a situação. "Foram desacatos normais entre dois grupos de amigos. São coisas que acontecem em qualquer parte do País, em qualquer festa ou discoteca", referiu o responsável, que garante não saber quantas pessoas estavam no local, nem quantos bilhetes foram vendidos.Longe de qualquer confusão, no conforto de embarcações, estiveram junto ao evento figuras públicas como os futebolistas e amigos Jota (Benfica) e Diogo Leite (FC Porto).