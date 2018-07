Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival Boom mobiliza 761 militares da GNR para Idanha-a-Nova

Dispositivo garante a segurança do evento que começa este domingo.

Por Alexandre Salgueiro | 01:30

A GNR mobilizou 761 militares para uma megaoperação de segurança em torno do Boom Festival que começa este domingo em Idanha-a-Nova. "Estamos a falar de um evento que reúne mais de 33 mil visitantes oriundos de 147 países e que se juntam à população local. Garantir a segurança de todas estas pessoas justifica a mobilização de um dispositivo desta dimensão", diz o major Luís Patrício, responsável pelo comando dos operacionais.



Sem adiantar números, o militar afirma que "já foram feitas apreensões de substâncias ilícitas destinadas ao festival e algumas detenções mas, para já, não são valores alarmantes".



Desde os pontos de fronteira até à zona do Festival, na barragem Marechal Carmona, perto da aldeia de Alcafozes, equipas de investigação criminal auxiliadas por brigadas cinotécnicas vão fazendo ações de fiscalização aleatórias. "A missão é a monitorização e prevenção de atos ilícitos, seja no tráfico de estupefacientes seja na atividade rodoviária", afirma o responsável.



Apesar de o festival só este domingo ter início, a necessidade de acomodar os mais de 33 mil festivaleiros obrigou a organização a abrir as portas, junto ao Santuário da Sr.ª do Almortão, às 05h30 de ontem. O festival decorre até dia 29 e está a dinamizara economia local, o que deixa os habitantes satisfeitos. "Eles têm tudo dentro do recinto, mas vão fazendo algumas compras cá fora", diz Óscar Jesus, chef num restaurante próximo que garante que "os festivaleiros são bons para o negócio".