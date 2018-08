Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival do Marisco arranca sexta-feira em Olhão

Camarões, sapateiras, lagostas, lavagantes e amêijoas são algumas especialidades.

Por João Mira Godinho | 08:36

É um dos principais cartazes turísticos de Olhão e uma tradição que se repete todos os anos em agosto. O Festival do Marisco, que chega este ano à 33ª edição, arranca na próxima sexta-feira, para seis dias dedicados à gastronomia, em especial da ria Formosa e, também, à música.



"Os melhores mariscos e bivalves, cozinhados como só os olhanenses sabem, são servidos com o acompanhamento, em palco, de um cartaz composto por artistas de destaque nacional e internacional", promete a organização, da responsabilidade da autarquia local.



"Os camarões grelhados, as sapateiras, o arroz de marisco, as paellas, as lagostas, os lavagantes, as amêijoas ou as ostras" são, ainda segundo a câmara, algumas das especialidades, servidas num recinto com quase 10 mil metros quadrados e milhares de lugares sentados, localizado no jardim do Pescador Olhanense. No cartaz musical, o festival abre com AGIR, no primeiro dia, seguindo-se Pedro Abrunhosa (11), Ana Moura (12), Vanessa da Mata (13), Calema (14) e, na última noite, os Xutos & Pontapés. Os concertos têm início às 23h30.



A autarquia espera, como todos os anos, "milhares de olhanenses e turistas" e para os servir há nove espaços de venda de marisco (e dois de comida alternativa) e sete espaços de venda de bebidas. Existem ainda áreas de venda de artesanato, de doçaria e ainda uma zona para crianças.



Os bilhetes variam entre os 7 euros, nos primeiros três dias, e os 9 euros, nos três últimos. Há ainda um Bilhete Festival, que custa 42 euros.