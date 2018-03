Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival do vinho propõe ‘sopas de burro cansado’

Organização quer recuperar costumes antigos, condenados a perderem-se no tempo.

Por Secundino Cunha | 09:33

O Festival do Vinho do Vade, que se realiza este fim de semana nas freguesias de Atães, Codeceda, Covas, Penascais e Valões (União de Freguesias do Vade) vai, este ano, promover algumas das tradições gastronómicas mais antigas, como é o caso das papas de milho e das ‘sopas de burro cansado’.



Na verdade, estas sopas (pão, vinho e açúcar numa tigela grande) tinham como finalidade repor o vigor aos trabalhadores do campo, numa época em que a alimentação era pobre em energia. Após a ingestão desta merenda rica em açúcar e hidratos, o agricultor ganhava novo ânimo para o trabalho.



Este festival, que decorre no multiusos local, conta com cerca de duas dezenas de produtores de vinho daquele vale do concelho de Vila Verde, assim como diversas tasquinhas e bares geridos pelos grupos de jovens da região. Haverá folclore e cantares regionais.



O vinho do Vade diferencia-se do restante vinho verde pelas suas caraterísticas únicas, com textura e sabor moldados pelas expressivas encostas solarengas desta região, situada nos limites dos concelhos de Vila Verde e Ponte da Barca. Graças também à qualidade das vinhas e ao saber das tradições agrícolas desta região, o vinho do Vade distingue-se ainda por atingir níveis mais elevados de volume de álcool, comparativamente com o que normalmente acontece com os vinhos verdes.



"O Festival do Vinho do Vade’ é uma aposta para ajudar à dinamização económica e também social deste território e uma mais valia económica para os agricultores", afirmou Carlos Cação, o presidente da União das Freguesias do Vade.