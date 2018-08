Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival Milhões de Festa anima Barcelos em setembro

Organização quer dinamizar a interação entre os espectadores e as bandas em palco.

Por Manuel Jorge Bento | 08:54

Há quem apelide Barcelos de ‘Seattle portuguesa’ e é esta cidade minhota que recebe, de 6 a 9 de setembro, o festival Milhões de Festa, com um cartaz eclético que inclui a eletrónica de Squarepusher, o jazz de Nubya Garcia, o punk galego das Bala e os caboverdianos Os Tubarões.



A organização pretende, este ano, "estender tentáculos à performance, ao bem-estar e à participação, com várias razões para o público se envolver com os artistas e criadores convidados".



Além da música para todos os gostos, o Milhões de Festa incluirá vários momentos especiais. Haverá uma feira de banda desenhada e discos, aulas de ioga e o Motion Within, uma performance de 15 mulheres a bordo do único veículo autorizado a circular no recinto. No último dia do festival, o programa fecha com uma Silent Disco, na qual as atuações serão transmitidas diretamente para os auscultadores do público.



Mas há muito mais para viver durante os quatro dias do festival. "Porque ser minhoto é também saber comer, o palco Taina vai, pela primeira vez, estar aberto ao almoço. Os concertos só começam à tarde, mas antes de se rumar à piscina, vai ser possível provar alguma da melhor gastronomia e diferentes vinhos locais", indica a organização.



E o Milhões de Festa vai ainda sair do parque fluvial e da piscina, com os Vaiapraia e As Rainhas do Baile, The Evil Usses, Johnny Hooker e Ensemble Insano a atuar em diferentes espaços de Barcelos.



A par do campismo, a organização terá também disponíveis veículos gratuitos que vão fazer a ligação entre Braga e Barcelos e soluções de glamping (uma espécie de campismo com glamour).



Os bilhetes, que já estão à venda, custam 60 euros para o passe geral e 20 euros para a entrada diária.