Feto com cerca de três meses encontrado em estação elevatória de água em Ílhavo

Águas da Região de Aveiro foram quem detetou o feto, quando se deslocavam para o local para realizar serviços de manutenção.O estado do feto, ainda não totalmente formado, aparenta que tivesse cerca de três meses.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro. A GNR de Ílhavo esteve no local, no entanto o caso passou para alçada da Polícia Judiciária.