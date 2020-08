Feto encontrado preso em sistema de filtragem de estação de esgotos em Vila Real de Santo António

Um feto com cerca de 20 semanas, e com 15 centímetros, foi encontrado no sistema de filtragem de esgotos da Estação Elevatória da Escola Secundária de Vila Real de Santo António. A PSP tomou inicialmente conta da ocorrência, mas a investigação passou para a PJ.





O caso passou-se sexta-feira à tarde. Um funcionário estava a fazer a manutenção quando encontrou o feto. Segundo oapurou, ficou preso no sistema de filtragem.A delegada de saúde confirmou o óbito e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, no hospital de Faro, para ser feita a autópsia.