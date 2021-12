O homem, de 26 anos, que mandou um outro atear fogo ao pátio de uma casa, em 2017, confessou esta terça-feira os crimes no Tribunal de São João Novo, no Porto. O arguido explicou que, com o fogo, pretendia eliminar ficheiros informáticos que o incriminavam por burla.









“Ele foi comigo ao pátio onde estava um frigorifico que tinha computadores, tablets, telemóveis e documentos. Sabia onde era. Mas fez tudo mal e incendiou a própria casa”, explicou Pedro Silva, que quando se apercebeu que a habitação estava a arder alertou o 112 . Este arguido acabou depois preso e condenado a quatro anos e meio de prisão por burla qualificada e falsificação de documentos.

O outro arguido (que incendiou) não compareceu esta terça-feira em tribunal.