A "desfaçatez chocante" do homicídio, em plena luz do dia, junto a casa, na Correlhã, Ponte de Lima, "perseguindo e atingindo a vítima pelo menos com seis balas", levou ontem o Tribunal de Viana do Castelo a condenar Fernando Correia a 20 anos de prisão. Matou a tiro a mulher, Sónia Correia, de 35 anos, a 3 de maio do ano passado.