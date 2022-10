Fica em liberdade homem que escondeu cadáver da mãe em casa durante mais de dois anos

O homem que terá escondido o cadáver da própria mãe dentro de casa, vai aguardar julgamento em liberdade. Foi presente, este sábado, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Mirandela.Nuno Gomes Albino, conhecido em Mirandela por Nunato, vai aguardar por julgamento em liberdade com apresentações diárias à PSP da cidade onde reside.O arguido está indiciado do crime de profanação de cadáver, que tem moldura penal inferior a dois anos. Motivo que poderá ter sido determinante para a decisão do juiz. Cenário que deverá alterar-se caso a autópsia revele novos dados acerca da morte de Julieta Gomes.A antiga funcionária do hospital de Mirandela, já estaria morta desde fevereiro ou março de 2020 mas o facto de ser uma pessoa reservada e que gostava de estar em casa, não deu o alerta aos poucos vizinhos do bairro.O cadáver de Julieta Gomes foi encontrado, em elevado estado de decomposição, num dos quartos da casa onde morava com o filho.A autópsia vai ser fulcral para desvendar os contornos deste caso.