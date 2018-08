Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica em preventiva após asfixiar mulher

Homem, de 31 anos, ameaçou que a matava e se suicidava depois.

O homem, de 31 anos, estava proibido de contactar com a companheira, de 36, devido a um processo de violência doméstica, mas nunca cumpriu a medida de coação.



No dia 14, e sem que nada o fizesse prever, apertou-lhe o pescoço com as duas mãos, tentando asfixiá-la. Foi detido e já está em prisão preventiva.



As situações de violência ocorreram na casa onde ambos viviam, numa freguesia de Santa Maria da Feira, sempre que o arguido estava alcoolizado.



"Vou-te matar aqui. Vai ser hoje. Vais morrer sufocada", disse o arguido enquanto apertava o pescoço da mulher, que se debatia para se conseguir libertar. O agressor ainda a ameaçou, dizendo-lhe que, se acionasse a GNR, a mataria e depois se suicidava.



A relação durava há um ano e meio, e a primeira agressão ocorreu a 2 de julho deste ano. Nessa altura, o homem ficou em liberdade e obrigado a afastar-se da companheira e do filho desta, de 13 anos.



Ficou ainda sujeito a fazer um tratamento à dependência do álcool e a ser seguido por um psiquiatra. No entanto, continuou a perseguir a companheira.