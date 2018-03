Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica ferida após embate em ecoponto

Condutora foi de imediato assistida no local pelos bombeiros e transportada para o Hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira.

Por A.I.F. | 09:37

Uma mulher, de 39 anos, ficou ferida, ontem de manhã, depois de sofrer um despiste de carro e embater contra um ecoponto, na rua Fonte do Bufas, em Fiães, Santa Maria da Feira.



A condutora foi de imediato assistida no local pelos bombeiros de Lourosa e transportada para o Hospital de S. Sebastião. No local do acidente, estiveram também uma Viatura de Emergência e Reanimação e militares da GNR, que investigam agora as causas do sinistro.