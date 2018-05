Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica inconsciente após ataque

Homem foi agredido na via pública e acordou já no hospital, em Faro.

Por Tiago Griff | 01:30

Um homem de 65 anos queixa-se de ter sido agredido em plena via pública, na cidade de Faro, com violência tal que perdeu os sentidos e quando acordou já estava a ser tratado no hospital. A PSP investiga o sucedido.



O caso aconteceu ao início da tarde do passado dia 3 de maio, perto do Cemitério da Boa Esperança. A vítima contou que tinha acabado de sair do automóvel estacionado quando foi abordado por uma antiga companheira e, ao que tudo indica, um familiar desta que, sem qualquer tipo de diálogo, partiu logo para a agressão.



Perdeu os sentidos pouco depois e acordou já no Hospital de Faro com uma dor forte na cabeça, uma ferida profunda na nuca e perda de memória.



Diz ainda ter episódios de zumbidos nos ouvidos e desmaios após a agressão.