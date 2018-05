Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica na cadeia por ameaçar e agredir mulher

Arguido está em prisão preventiva desde novembro.

Por Isabel Jordão | 08:41

Um homem que foi detido por agredir a mulher com murros, bofetadas e pontapés, enquanto a injuriava e ameaçava, vai ser julgado, no tribunal de Leiria, por violência doméstica, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes.



O arguido está em prisão preventiva desde novembro.



O casal tem residência nas Caldas da Rainha e o arguido por diversas vezes impediu a mulher de falar ou conviver com amigos ou até de sair de casa para o trabalho.