Fica na cadeia por matar o padrasto

O homem, de 42 anos, que na sexta-feira matou o padrasto à facada, em Ferreira do Zêzere, ficou ontem em prisão preventiva, anunciou a Polícia Judiciária de Leiria, que lidera a investigação.





O suspeito, desempregado e residente no concelho de Loures, foi detido “em flagrante delito” pela GNR e a PJ encarregou-se depois de recolher provas no local do crime. A vítima era padrasto do homicida, que o atacou com uma faca depois de uma discussão.