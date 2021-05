Durante quase um quilómetro, António Costa, de 65 anos, perseguiu de carro o irmão, com quem está desavindo há vários anos, conseguindo abalroar o carro, provocando o seu despiste, em S. Miguel, Vizela. Depois do acidente, o homem ainda saiu do carro, cravando um ferro pontiagudo nas costas do irmão. As agressões aconteceram na sexta-feira passada e nesse mesmo dia a PJ de Braga deteve o agressor, que já está na cadeia a aguardar o julgamento.









A investigação da Polícia Judiciária reuniu provas de que a intenção do agressor era mesmo a de tirar a vida ao irmão, de 60 anos, o que só não conseguiu devido à intervenção de testemunhas. No sábado, um juiz mandou-o para a cadeia, com possibilidade de lhe ser aplicada a pulseira eletrónica.