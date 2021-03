Fica presa por matar ex-mulher à facada no Porto

O crime foi motivado pelo fim do casamento de sete anos e a sua barbaridade levou o juiz do Tribunal de Instrução Criminal do Porto a aplicar a medida de coação mais pesada, que está indiciada por um crime de homicídio qualificado.



Ana Miranda, 31 anos, vai aguardar na cadeia o julgamento pela morte, à facada, da ex-mulher, Catarina Gonçalves, de 25, num contexto de violência doméstica.O crime foi motivado pelo fim do casamento de sete anos e a sua barbaridade levou o juiz do Tribunal de Instrução Criminal do Porto a aplicar a medida de coação mais pesada, que está indiciada por um crime de homicídio qualificado.

Inclinada no banco de trás do carro da Polícia Judiciária e com o rosto coberto pelo capuz do casaco, Ana Miranda seguiu do tribunal diretamente para o estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.



Ana não se conformava com o fim do casamento de sete anos com Catarina Gonçalves e no sábado, às 06h00, voltou a procurar a ex-mulher na casa onde morava, na rua Benjamim Gouveia, na zona do Amial, no Porto.



As duas mulheres discutiram dentro de casa, mas foi já em plena rua que Ana desferiu vários golpes em Catarina, com uma faca de cozinha. Golpeou-a com frieza, atingindo-a junto ao coração. Já com a ex-mulher no chão, em agonia, Ana Miranda abandonou o local para se entregar horas depois à PSP.



Teve uma crise de ansiedade ao relatar o que tinha feito e teve de ser hospitalizada. Ainda no mesmo dia foi detida pela Polícia Judiciária do Porto e indiciada pelo homicídio da ex-mulher.