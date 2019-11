Fica preso após deixar filhos de pijama ao frio e à chuva nas ruas de Fafe

Vai aguardar julgamento em prisão preventiva o homem de 40 anos detido por ter posto na rua, na cidade de Fafe, na madrugada de quinta-feira, os três filhos, menores de idade. As crianças, vestidas só com os pijamas, foram acolhidas no posto da GNR até a mãe chegar. A progenitora não estava em casa por trabalhar num espaço noturno.O cadastrado - já cumpriu pena de prisão por dezenas de furtos - é conhecido pela alcunha de ‘Pechisbeque’ e é toxicodependente. Chegou a casa alcoolizado às quatro da manhã e tirou os filhos da cama. Abriu a porta de casa e obrigou-os a irem para a rua, numa altura em que chovia torrencialmente, apesar do choro e das súplicas das crianças. Nunca mais lhes abriu a porta.Muito assustados e em pânico, os filhos de 6, 11 e 14 anos - o mais velho estava encarregado de tomar conta dos mais novos enquanto a mãe estava a trabalhar - pediram ajuda e rapidamente alguns moradores acionaram a GNR, indignados com a situação e considerando que a mesma tinha de ser denunciada e participada às autoridades policiais.O homem foi detido pela GNR e a procuradora do Ministério Público decidiu apresentá-lo a primeiro interrogatório judicial, indiciado por violência doméstica. O arguido foi ouvido na sexta-feira à tarde pelo juiz de instrução criminal de Guimarães, que não teve dúvidas em aplicar-lhe a medida de coação mais grave: foi levado para a cadeia de Braga onde está em prisão preventiva.