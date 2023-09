A proximidade entre a vítima e a gerente da Quinta Alada, que é companheira do piloto Pedro Gonçalves, pode estar na origem do homicídio de um homem, de 45 anos, na quarta-feira, no retiro espiritual em Cortiçadas de Lavre, Montemor-o-Novo.



Ao que o CM apurou, vítima e gerente foram colegas de escola na infância.









Ver comentários