Fica preso por esfaquear a mulher em Paredes

O Tribunal de Marco de Canaveses ordenou a prisão preventiva a um homem, de 34 anos, que feriu a mulher com uma faca de cozinha, em Paredes, informou esta segunda-feira fonte policial.



O suspeito trabalhava no estrangeiro e regressou a Portugal para tentar surpreender a vítima, de 27 anos. Como não conseguiu da forma esperada, esfaqueou-a na zona do abdómen. Foi hospitalizada.

