O Tribunal de Santarém colocou este sábado em prisão preventiva um homem de 67 anos, residente em Ferreira do Zêzere, que foi detido por ter disparado um tiro de caçadeira na direção de um cunhado, com quem se zangou, não o tendo atingido.



O homem foi detido em flagrante delito por uma patrulha da GNR, e depois entregue à Polícia Judiciária, por indicação do Procurador do Ministério Público, que considerou estar em causa um crime de homicídio na forma tentada.

