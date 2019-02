Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica sem carro à saída de uma festa na Amadora

Homem de 29 anos foi assaltado por um grupo de quatro na segunda-feira.

Por S.A.V. | 08:52

Um homem de 29 anos foi assaltado por um grupo de quatro e ficou, na segunda-feira de manhã, sem o carro com o qual se deslocou a uma festa no bairro da Cova da Moura, na Amadora.



Segundo apurou o CM junto de fonte policial, o crime ocorreu pelas 07h00.



A vítima, que estaria alcoolizada, foi rodeada e agredida a murro. Ficou sem a chave do carro - que é de uma tia -, telemóvel e relógio.



A PSP investiga o crime e já consultou a videovigilância do concelho da Amadora.