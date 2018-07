Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica sem dedo com disparo durante rixa em Sintra

Homem de 37 anos foi atingido com um tiro de caçadeira.

Por J.S. | 09:21

Um homem de 37 anos ficou ferido e perdeu um dedo de uma mão após ter sido atingido com um tiro de caçadeira, numa rixa na rua, na madrugada de segunda-feira, no parque Mira Sintra.



A vítima foi transportada pelos bombeiros para o Hospital de Santa Maria e a PSP foi alertada para o incidente. As autoridades investigam as circunstâncias do crime.