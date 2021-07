Fica sem herança por plano para matar a mãe em Cascais

Além dos 19 anos de prisão a que foi condenado por ter participado no plano que levou à morte da própria mãe, Nuno Leopoldino viu agora o coletivo de juízes do Tribunal de Cascais decretar a indignidade sucessória. Por outras palavras, o técnico de turismo, de 40 anos, perdeu quaisquer direitos a receber herança de Maria Helena Rodrigues.A crueldade do crime ficou patente durante todo o julgamento no qual, além de Nuno Leopoldino, também era arguido o brasileiro Luciano Souza, um traficante de droga da mesma idade a quem o técnico de turismo pediu ajuda para matar a mãe. A ideia era conseguir aceder ao cofre que Maria Helena Rodrigues, de 64 anos, tinha numa casa em Queijas, no concelho de Oeiras. A vítima foi, por isso, atraída à habitação a 13 de abril de 2020.