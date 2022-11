Ficam em liberdade mãe e padrasto que raptaram e mantiveram menor em cativeiro

A mãe e o padrasto da jovem de 15 anos que mantiveram um mês e meio sequestrada num anexo, em Famalicão, vão ficar em liberdade, mas com várias restrições. A decisão do tribunal de Matosinhos foi este sábado conhecida.O casal fica obrigado a apresentações semanais em Fafe e proibido de permanecer e frequentar a zona de Póvoa de Varzim e imediações. Além disso, estão ainda proibidos de permanecer e frequentar a instituição Madre Matilde, a escola e as imediações onde a menor fique.O contacto com a menor fica também proibido e ambos terão que manter uma distância de 500 metros da jovem de 15 anos.