Ficam em liberdade os agressores dos seis polícias agredidos junto à estação Cais do Sodré

Os dois agressores dos seis agentes da PSP à civil que foram agredidos, na madrugada de quinta-feira, junto à estação do Cais do Sodré, ficaram em liberdade, com termo de Identidade e Residência aplicado pelo tribunal de instrução criminal de Lisboa, esta sexta-feira.

Os jovens de 19 e 20 anos saem constituídos arguidos.





Três dos agentes atacados tiveram de ser assistidos no Hospital de S. José, também na capital.Segundo fonte da PSP contou ao, os agentes, cinco homens e uma mulher, estavam à civil e fora de serviço quando as agressões aconteceram. Três ficaram com vários ferimentos no corpo e na cabeça.Os agentes terão sido agredidos quando se identificaram perante um grupo que lhes tentava vender droga.A PSP já fez duas detenções e irá enviar esta tarde um comunicado.Foi também nesta zona que o PSP Fábio Guerra foi morto aos murros e pontapés, em março deste ano.