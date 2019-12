Ficam em liberdade os quatro homens detidos por roubo de pinhas em Sines

Ficam a aguardar julgamento em liberdade os quatro homens que foram este domingo detidos pela GNR de Sines pelo furto de 300 quilos de pinhas, na zona do Bulbugão, no concelho de Sines.

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que os homens, com idades compreendidas entre os 20 e 30 anos, foram localizados pelos militares em flagrante delito, na posse de 300 quilos de pinhas, que tinham sido roubadas de um terreno que é propriedade do ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.

Os quatro detidos passaram a noite nas instalações da guarda e foram hoje presentes a tribunal onde lhe foi aplicada a medida coação de TIR – Termo de Identidade e Residência.