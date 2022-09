“Ficas na prisão e não vês o teu filho”: Pai de Nico ameaça mãe da criança de cinco anos

Ficas na prisão e não vês o teu filho". A frase de Alejandro Sardá ainda ecoa na cabeça de Patrícia. Detida nos primeiros dias de agosto, em Portimão, ouviu a ameaça do ex-marido. "Ficas na prisão e não vês o teu filho", gritou-lhe novamente, antes do filho de cinco anos o rejeitar. Nico - como Sebastian é tratado pela família materna - não quis ficar com o pai.A Polícia Judiciária pediu por isso ao Tribunal de Família e Menores que decidisse a guarda do menino. Ficou com a avó materna, na casa da família em Palmela, até ser raptado."Sinto-me culpada. Não devia ter confiado, não devia ter aberto a porta", conta aoRafaela, avó de Nico, que foi surpreendida por dois homens, no sábado. Apresentaram-se como guardas prisionais e a familiar penso tratar-se de preparativos para a iminente saída da filha da cadeia - passaria para prisão domiciliária.Nico continua desaparecido. Ninguém sabe onde se encontra, a PJ e a polícia espanhola procuram-no. De forma cada vez mais intensa, porque o tempo joga contra a criança. Está em risco, não se sabe se está em segurança.