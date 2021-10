Um amigo de Paulo Correia, o jovem que morreu após ser agredido na fila de entrada para uma discoteca, no Porto, na madrugada de domingo, falou em exclusivo ao CM/CMTV e revelou os momentos que antecederam as agressões, que se vieram a revelar fatais para Paulo, de 23 anos, que morreu esta segunda-feira, já no hospital.