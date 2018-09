Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filha admite ter agredido mãe em Vila Real

Jovem nega ter batido no filho bebé de um ano e meio.

Por Patrícia Moura Pinto | 09:57

"Empurrei a minha mãe porque estava de cabeça quente. Estou arrependida, já lhe pedi perdão e assumo o que fiz. Mas no meu filho não toquei nem toco porque é por ele que eu tenho feito tudo - até um longo tratamento para resolver um problema de toxicodependência". Ana Rita Costa, de 25 anos, admite assim ao CM a agressão à mãe, na casa onde ambas residiam, em Vila Real, na segunda-feira, mas fala da intervenção de outra familiar.



"A avó paterna do menino nunca quis que eu tivesse esta criança. Nunca gostou da minha relação com o filho, que está preso por tráfico de armas e droga, e como acha que eu estou envolvida na prisão do filho, tenta atacar-me através do meu filho", afirma.



A mãe agredida, Glória Pinto, alinha pela mesma bitola. "A avó paterna do bebé aproveitou-se da minha fragilidade emocional para me ludibriar ainda mais contra a minha filha", refere ao CM.



"Foi a avó paterna a ligar para a PSP e a denunciar a minha filha. O bebé não tinha marcas nenhumas e eu já pedi um relatório ao hospital", garantiu Glória Pinto - que esteve hospitalizada por precaução, depois da agressão de que foi alvo.



PORMENORES

Viola medida de coação

Ana Rita está proibida de contactos com a mãe, mas este sábado as duas mulheres chegaram no mesmo carro e falaram ambas com o Correio da Manhã, violando assim a medida de coação que tinha sido aplicada à suspeita, de 25 anos.



Violência e ofensas

Foi ouvida, quinta-feira, em primeiro interrogatório judicial, em Vila Real, indiciada por crimes de violência doméstica e ofensas à integridade física qualificada. Saiu com termo de identidade e residência, e proibida de se aproximar da mãe e do filho.