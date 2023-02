Filha agride mãe em Oeiras e é internada na psiquiatria do Hospital Pediátrico da Estefânia

Uma rapariga de 15 anos foi internada esta segunda-feira no serviço de psiquiatria do Hospital Pediátrico da Estefânia, em Lisboa, depois de ter agredido a mãe na casa da família, em Oeiras, ameaçando suicidar-se em seguida.

O alerta para a PSP e bombeiros foi dado pelas 16h05.

O pai da jovem chegou a casa pouco após as agressões, e viu a mulher ferida. Ouviu da companheira que a filha de ambos tinha saído de casa, dizendo que ia para a estação da CP local.

A menor, no entanto, foi detetada perto da casa onde ocorreram as agressões nos minutos que se seguiram. Estava visivelmente descompensada, e foi por isso admitida no serviço de psiquiatria do Hospital da Estefânia.

A mãe da jovem foi, por seu turno, assistida na urgência do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.