Filha conta em apresentação na escola como pai matou a mãe

Quando tinha 6 anos o meu pai matou a minha mãe à minha frente." A adolescente, agora com 16 anos, revelou a experiência traumática na apresentação da lista da Escola dr. Bernardino Machado, na Figueira da Foz, para o programa Parlamento dos Jovens, este ano com o tema ‘Violência doméstica e/ou no namoro’.Decorridos dez anos sobre o homicídio, a filha do casal, que assistiu ao momento em que o pai matou a mã... < br />