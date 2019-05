Filha de Dias Loureiro suspeita de branqueamento de quatro milhões de euros em Espanha

A filha do ex-ministro Manuel Dias Loureiro, Catarina Dias Loureiro, é suspeita de branqueamento de capitais de quatro milhões de euros em Espanha, avança o jornal El País.Estas suspeitas acontecem no âmbito de uma investigação que envolve o político Raúl Morodo, antigo embaixador de Espanha na Venezuela e sogro da filha do ex-ministro, de acordo com o jornal francês.Em comunicado ao Observador, Catarina Dias Loureiro negou que "tenha sido detida ou chamada a prestar declarações em qualquer investigação policial".