Filha de homem desaparecido em Azeitão está hoje a ser ouvida na PJ

Sara Marinho, filha do homem desaparecido em Azeitão, já está a ser ouvida, esta sexta-feira, na PJ de Setúbal.A mulher chegou às instalações da PJ acompanhada pela mãe.No decorrer da investigação do desaparecimento de João Marinho, de quem não se sabe há 12 dias, foi pedido à filha do homem que levasse com ela o telemóvel do pai para ser analisado ao pormenor.A PJ de Setúbal está a investigar o desaparecimento do homem, de 73 anos, que desapareceu em Azeitão, Setúbal. Os inspetores da unidade de desaparecidos estão a ouvir a filha, Sara Marinho, que é fundamental na reconstituição dos últimos passos do homem.Recorde que João Marinho saiu da casa onde passa os fins de semana, em Azeitão, no dia 9, pouco depois das 09h00. Deixou os óculos e o telemóvel, mas levou o Cartão de Cidadão, multibanco e algum dinheiro.