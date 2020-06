Filha de Marinho, desaparecido em Azeitão, acredita em crime

Sara Marinho, filha de João, o reformado desaparecido há um ano de Brejos de Azeitão, Setúbal, mantém a convicção de que foi um crime. "Ou houve um acidente, ou um assalto mal sucedido. Alguma coisa aconteceu ali na proximidade e terão tirado o meu pai daquela zona", afirma a familiar ao CM.Apesar de entender o arquivamento do processo-crime ao desaparecimento de João Marinho, por falta de provas, a família acha que as buscas não foram eficazes. "Não posso aceitar não ter assistido a buscas profundas naquela zona. Contactei a Proteção Civil e a ajuda que tive foi a difusão de um tweet. E se a tese era de que, ou ele se suicidou, ou que se sentiu mal e terá caído nalgum sítio, então que se procure. Acho muito estranho que não se encontre um sapato, a carteira, uma peça de roupa", desabafa a filha.Sobre o facto de a PJ ter-se interessado em saber mais sobre o que Sara e a mãe, Manuela, conversavam entre elas e com terceiros, colocando-as sob vigilância, e o facto de ambas terem estado no topo da lista de suspeitos, Sara encara "como natural". "A polícia tinha de começar por algum lado. Começam pelo seio familiar e, portanto, é perfeitamente normal", diz. Um anos depois, sem qualquer notícia de Marinho, a família vive em sofrimento. "Reaprendemos a viver. É aprender a viver na dúvida, custe o que custar. É muito sofrimento", explica a filha. João Marinho, 73 anos, saiu de casa para caminhar, a 9 de junho de 2019, e nunca mais foi visto.