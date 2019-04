Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filha descreve agressões que sofreu às mãos da mãe: “Era um autêntico terror”

Mulher, que é advogada, julgada por maus-tratos a marido e filhos no Porto.

Por José Eduardo Cação e Ágata Rodrigues | 08:52

"Acho que ela tem um distúrbio de personalidade narcisista e que devia ser tratada."



As palavras foram ditas em tribunal pelo filho mais velho de uma mulher, advogada, que está a ser julgada no Tribunal de São João Novo, no Porto, por insultar e agredir o marido e os três filhos - um rapaz e duas raparigas -, durante anos.



Acusada de quatro crimes de violência doméstica, a arguida faltou à sessão.



"Ela reagia sempre com agressividade e agredia toda a gente. Chamava-me nomes e dizia que era ela a pagar tudo lá em casa", disse ao coletivo o marido da arguida, também advogado.



O homem, esta terça-feira ouvido, foi agredido mais do que uma vez pela mulher, que numa das situações chegou a ameaçá-lo com uma faca.



"Abria a porta do quarto, insultava-me, obrigava-me a fazer o que ela queria, porque ela é que mandava em casa. Chegou a encostar-me um isqueiro à cara para eu lhe obedecer", disse o filho durante a sessão.



"Era um autêntico terror. Acordou-me de noite e chamou-me à sala, onde acabou por me arranhar e ao meu pai", relatou uma das filhas aos juízes.



PORMENORES

Pressão psicológica

Além das agressões - uma delas a 12 de dezembro de 2015, motivada por uma viagem da filha à Alemanha -, a arguida insultava o marido e chegou a dizer a uma das raparigas que estava "gorda". Desarrumava o armário e mexia nos objetos pessoais.



Controlo sobre a filha

Agora com 25 (o rapaz), 19 e 13 anos, os filhos mais velhos relataram que a mãe os perseguiu após saírem de casa. "A minha irmã mais nova estava connosco por ordem do tribunal, mas ela ia à casa tocar à campainha a gritar por ela ", disse a filha.